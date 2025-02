Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 4 Reisende im ICE bestohlen - Bundespolizisten stellen 17-Jährigen

Dortmund - Weeze - Frankfurt - Bremen - Hamburg (ots)

Gestern Nacht (13. Februar) soll ein Minderjähriger in einem Schnellzug Gegenstände von mehreren Personen entwendet haben. Bundespolizisten nahmen den Verdächtigen nach Halt im Dortmunder Hauptbahnhof fest. Das Diebesgut konnte den Geschädigten anschließend übergeben werden.

Gegen 3:40 Uhr wurde die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung im ICE 920 (Frankfurt - Hamburg) informiert. Bei Einfahrt des Schnellzuges in den Hauptbahnhof Dortmund trafen die Einsatzkräfte auf eine Sicherheitsmitarbeiterin. Diese hatte den Tatverdächtigen in einer Toilettenkabine eingeschlossen, um weitere Angriffe zu verhindern. Die Zeugin gab an, dass der 17-Jährige zuvor mehrere schlafende Reisende bestohlen haben soll und das Stehlgut an einer Tür gesammelt habe. Im Rahmen der Befragung stellten die Beamten vier Geschädigte fest.

Eine 22-Jährige äußerte gegenüber den Uniformierten, dass sie währen der Fahrt eingeschlafen sei. Beim Halt in Dortmund habe der Triebfahrzeugführer eine Durchsage getätigt, wo er die Reisenden aufforderte, ihr Reisegepäck zu überprüfen. Dabei sei der irakischen Staatsbürgerin aufgefallen, dass ihr Mobiltelefon fehlt. Dies habe zuvor neben ihr auf dem Sitz gelegen. Die Polizisten durchsuchten den Jugendlichen und fanden in der linken Hosentasche das Smartphone der Frankfurterin (22) auf.

Ein weiterer Mitreisender (52) zeigte gegenüber den Beamten den Verlust seines Rucksacks und Mobiltelefons an. Das Gepäckstück des Deutschen stellten die Einsatzkräfte an der Zugtür sicher. Das Handy fanden die Bundespolizisten in der Unterhose des marokkanischen Staatsbürgers (17) auf. Das Eigentum konnte dem Bremer anschließend übergeben werden.

Des Weiteren wand sich eine 45-Jährige aus Hamburg an die Uniformierten und zeigte den Verlust ihrer Handtasche, ihres Smartphones sowie der Kopfhörer ihres Begleiters (24) an. Diese Gegenstände waren ebenfalls an der Ausgangstür deponiert. Als der Minderjährige aus Weeze dann versucht habe, den Rucksack des iranischen Staatsangehörigen (24) zu stehlen, sei dieser aufgewacht und habe unverzüglich nach seinem Gepäckstück gegriffen. Daraufhin soll der 17-Jährige ihn mit den Fingernägeln an der Hand gekratzt haben. Hierbei erlitt er leichte Kratzspuren am Handrücken. Als der Tatverdächtige den Rucksack losließ, konnte der 24-Jährige gemeinsam mit der Bahnmitarbeiterin diesen in eine Toilettenkabine führen.

Die Einsatzkräfte führten den Jugendlichen der Bundespolizeiwache zu. Anhand eines Ausweisdokuments konnte die Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Äußern wollte sich der Verdächtige zu den Vorwürfen nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Beamten nahmen dessen Fingerabdrücke und fertigten Lichtbilder von ihm an. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell