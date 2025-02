POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Stuhr

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 06. Februar 2025, sind unbekannte Personen in ein Bauernhaus in Ovelgönne eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Zwischen 17:30 und 19:30 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster des Anwesens in der Hamelstraße auf und suchten anschließend im Haus nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und verursachten einen ...

