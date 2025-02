Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl am Hbf Dortmund

Dortmund (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (13. Februar) kontrollierten Bundespolizisten einen jungen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach diesem suchen.

Gegen 4 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund und trafen in einem Schnellrestaurant auf einen 21-Jährigen. Dieser händigte den Beamten Dokumente aus, welche jedoch kein Lichtbild aufwiesen. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Siegen nach dem tunesischen Staatsbürger fahnden ließ. Das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Olpe hatte vor wenigen Wochen Untersuchungshaft gegen diesen angeordnet, da er in Verdacht steht, in fünf Fällen Diebstahl begangen, in zwei Fällen Verkehrsmittel ohne erforderlichen Fahrausweis genutzt und eine Person beleidigt haben soll.

Die Einsatzkräfte führten den Gesuchten in die Wachräume der Bundespolizei. Mittels Fingerabdruckscan bestätigten sie seine Identität zweifelsfrei.

Anschließend führten Bundespolizisten den heranwachsenden Wohnungslosen einem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht vor.

