Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B50 Anschlussstelle Büchenbeuren

Büchenbeuren (ots)

Am 11.03.2025 gegen 12:25 Uhr kam es auf der Bundesstraße 50 an der Anschlussstelle Büchenbeuren in der Auffahrt in Fahrtrichtung Simmern zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein schwarzer SUV alleinbeteiligt vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und schlug mit der Fahrzeugfront und der rechten Fahrzeugseite in die dortige Leitplanke ein. Der Fahrzeugführer stieg daraufhin kurz aus, entfernte sich danach jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. An der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizeiwache Hahn bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des Unfallverursachers und/oder des unfallbeteiligten PKWs unter der Telefonnummer 065439810 oder per Email unter wache.pwhahn@polizei.rlp.de

