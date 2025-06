Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.06.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbrüche in Kindergärten; Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen erhielt die Polizei in Eschwege die Mitteilung über mehrere Einbrüche in Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen in Meinhard.

Demnach haben Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 17.30 Uhr und 06.30 Uhr den Kindergarten in der Gebrüderstraße in Schwebda aufgesucht und sich über eine Hintertür und ein daneben befindliches Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, geklaut wurde nichts. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. In der gleichen Nacht ist die Kindertagespflege "Sonnenschein" in Grebendorf von Einbrechern angegangen worden, der Tatzeitraum liegt hier zwischen 15.00 Uhr und Freitag 07.45 Uhr. Die Täter richteten hier Sachschaden in Höhe von 100 Euro an, indem sie sich durch Aufhebeln eines zum Hinterhof gelegen Fensters gewaltsam Zutritt verschafften. Ein weiterer Einbruch in Grebendorf ereignete sich in der Nacht außerdem noch in der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in der Bergstraße. In allen drei Fällen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angerichtet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand aber lediglich Sachschaden.

Das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität übernimmt jetzt die weiteren Ermittlungen. In allen Fällen werden Hinweise erbeten unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell