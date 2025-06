Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.06.2025

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; ausländischer Sattelzug beschädigt Laterne

In der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Steinweg in Großalmerode kam es am Mittwochnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 16.00 Uhr beschädigte ein ausländischer Sattelzug beim Rangieren/Wenden eine Laterne und fuhr danach unerlaubt davon. Der Schaden wird mit 1300 Euro angegeben. Die Polizei Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen zu dem Verursacher aufgenommen, das ausländische Kennzeichen des Aufliegers ist bekannt.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz der Orthopädischen Klinik Hessisch Lichtenau in der Straße "Am Mühlenberg" ist am Donnerstag zwischen 07.30 Uhr und 16.55 Uhr ein geparktes Auto angefahren worden. Der Verursacher ist flüchtig. Beschädigt wurde ein in Richtung Haupteingang geparkter schwarzer BMW (Coupe) an der linken, vorderen Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise unter 05602/9393-0.

Unter Alkohol stehend Unfall verursacht

Im Rahmen einer Unfallaufnahme am Donnerstagabend in der Straße "In den Steinen" in Großalmerode führten die Beamten bei einer aus großalmerode stammenden 49-jährigen Autofahrerin einen Atemalkoholtest durch, weil sie bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen hatten. Die 49-Jährige hatte gegen 21.20 Uhr beim Wenden an der genannten Örtlichkeit ein geparktes Fahrzeug angefahren und einen Unfallschaden von insgesamt 6500 Euro verursacht. Bei dem Test kam ein Ergebnis von über 1,9 Promille heraus, so dass eine Blutentnahme fällig wurde und nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs anhängig sind. Den Führerschein behielten die Beamten ein.

Körperverletzung, Widerstand

Ermittlungen gegen einen 21-Jährigen aus Großalmerode aufgenommen haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau, nachdem dieser am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr im Bereich des Festplatzes (Wilhelm-Speck-Platz/Umfeld) in Großalmerode zunächst mit einem ebenfalls aus Großalmerode stammenden 22-Jährigen in Streit geriet und diesen dann körperlich angegangen haben soll. Als die Polizei schlichtend eingriff, setzte sich der 21-Jährige zudem gegen die Maßnahmen der Beamten vehement zur Wehr. Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand und gegen Vollstreckungsbeamte sind jetzt die Folge. Der alkoholisierte junge Mann (Atemtest rund 1,5 Promille) wurde dann vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam verbracht.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Frielendorf erfasste am Freitag um kurz vor 05.00 Uhr ein Reh, als er von Donnershag in Richtung Sontra unterwegs war. Das Tier überlebte den Aufprall nicht, der Unfallschaden wird mit 100 Euro angegeben.

