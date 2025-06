Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 26.06.2025

Polizei Eschwege

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist einer 68-jährigen Frau unbemerkt die Geldbörse aus der Einkaufstasche geklaut worden, als diese in einem Cafe` in der Eschweger Innenstadt zu Gast war. Die Frau saß im Außenbereich des Cafe`s in der Marktstraße/Ecke Gebrüderstraße und hatte die Tasche mit Geldbörse über einen Stuhl gehängt. In einem unbeobachteten Moment gelang es den Dieben die Geldbörse samt Geld, Bankkarten und Versicherungskarte zu klauen. Der Diebstahl ereignete sich mutmaßlich gegen 12.40 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Diebstahl von Fahrrad (Pedelec); Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof in Bad Sooden-Allendorf ist am Mittwoch ein schwarzes Pedelec der Marke Haibike (Modell; XDURO ALLMtn) im Wert von rund 4000 Euro geklaut worden. Das Rad war mittels Faltschloss am Geländer einer Unterführung angeschlossen. Die Täter knackten das Schloss und nahmen dieses samt dem hochwertigen Rad mit. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 12.00 Uhr und 15.10 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Linienbus touchiert Verkehrszeichen

Ein 45-Jähriger aus Eisenach befuhr am Mittwoch gegen 15.37 Uhr mit einem Linienbus in Eschwege die Brückenstraße in Fahrtrichtung Grebendorf. Aus Unachtsamkeit geriet der 45-Jährige ein Stück nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte in der Folge ein dortiges, mobil aufgestelltes, Geschwindigkeitsschild. An dem Schild entstand kein Sachschaden. An dem Bus entstand ein noch nicht abschließend bezifferter Sachschaden an einem rechten Fenster im hinteren Bereich.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Straße Steinweg in Sontra ist ein schwarzer Audi A 4 mutwillig die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Die tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 05.00 Uhr und 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bahnhofstraße Großalmerode ereignete sich am Mittwoch einen Verkehrsunfallflucht. Zwischen 10.55 Uhr und etwa 10.11 Uhr ist dort ein geparkter, grauer BMW 120 beim Ein- oder Ausparken am Heck beschädigt worden. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Die Polizei Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen zu dem Verursacher aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

