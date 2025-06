Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.06.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 5000 Euro; Autofahrerin leicht verletzt

In der Brückenstraße in Eschwege, Fahrtrichtung Grebendorf, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Eschwege hatte gegen 16.20 Uhr zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Pkw, der von einer 49-Jährigen aus Meißner gefahren wurde, verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Dabei entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von jeweils 2500 Euro. Die 49-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Straße "Stockwiese" in Waldkappel ist ein geparkter roter Peugeot 2008 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden. Der noch nicht abschließend bezifferte Schaden an dem Peugeot befindet sich auf der Beifahrerseite, im Bereich der beiden Türen. Ereignet hat sich der Unfall am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 10.05 Uhr. Eine weitere Unfallflucht, die aber schon einige Tage zurückliegt, wurde bei der Polizei in Eschwege jetzt ebenfalls zur Anzeige gebracht. Demnach hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Befahren der Marktstraße/Ecke Steinweg in Wanfried einen Begrenzungsstein und ein Hinweisschild beschädigt. Der Schaden wird hier mit 200 Euro angegeben. Festgestellt wurde die Beschädigung bereits am 13.06.2025 um 09.30 Uhr. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Parkrempler; Schaden 2000 Euro

In der Leipziger Straße in Bad Sooden-Allendorf kam es am Dienstagmorgen um 06.30 Uhr zu einem Ausparkunfall. Verursacherin war eine 86-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf, die beim Ausparken aus Unachtsamkeit einen geparkten VW Lupo touchiert hatte. Der Unfallschaden beläuft sich auf insgesamt 2000 Euro.

Polizei Sontra

Gefahrenbremsung führt zu Sach- und Personenschaden

In Herleshausen kam es am Dienstag gegen 09.40 Uhr im Kreuzungsbereich Eisenacher Straße/Karl-Fehr-Straße zu einem Verkehrskonflikt zwischen einer 60-jährigen Autofahrerin aus dem Ringgau und einem 77-jährigen Autofahrer aus Herleshausen. Durch eine Gefahrenbremsung des 77-Jährigen, aufgrund eines fehlerhaften Abbiegevorgangs der anderen Verkehrsteilnehmerin, prallte die 82-jährige Mitfahrerin des 77-Jährigen mit dem Kopf gegen die Frontscheibe, wodurch die ältere Dame leicht verletzt wurde. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Auto des 77-Jährigen entstand bei dem Vorfall ein Schaden von 700 Euro. Die Polizei Sontra hat Unfallermittlungen gegen die 60-jährige Verursacherin aufgenommen.

Polizei Witzenhausen

Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift; Schaden 1750 Euro

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen hat am Dienstag um 14.10 Uhr beim Befahren des "Oberen Höhenweges" einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo einer 76-Jährigen aus Helsa touchiert. Dabei richtet die Verursacherin an dem Polo einen Schaden von 750 Euro an. Ihr eigenes Fahrzeug wurde mit 100 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Auto kollidiert mit Hund

Am Mittwochmorgen ist ein 55-jähriger Autofahrer aus Friedland mit einem freilaufenden Hund kollidiert, als er auf der Landesstraße L 3123 von Niedergandern kommend in Richtung Hebenshausen unterwegs war. Dabei entstand Sachschaden an dem Pkw in Höhe von 7000 Euro. Der Hund wurde später von dem 71-jährigen Tierhalter aus Neu-Eichenberg in Obhut genommen.

Sachbeschädigung und Beleidigung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen auf der Hauswand einer Anwaltskanzlei mit schwarzer Sprühfarbe verunglimpfende Schriftzüge aufgebracht und durch das Anbringen eines DinA4 Plakats mit ebenfalls verunglimpfenden Inhalten einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro angerichtet. Verursacht wurde der Schaden zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 08.20 Uhr. Die Polizei in Witzenhausen hat diesbezüglich Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie wegen Beleidigung und übler Nachrede aufgenommen. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus; Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von 300 Euro an einem Fenster richteten unbekannte Einbrecher bei dem Versuch an, in das Gebäude der Feuerwehr in Gertenbach zu gelangen. Den Tätern gelang es letztlich aber nicht, in das Gebäude in der Straße "An der Werra" einzudringen. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Donnerstag letzter Woche und Montag 16.00 Uhr. Die Polizei Witzenhausen hat wegen des Vorfalls Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

