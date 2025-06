POL-ESW: Pressebericht 23.06.2025 (2)

Polizei Eschwege

Körperliche Auseinandersetzungen

Am Sonntagabend kam es in Eschwege zu verschiedenen körperlichen Auseinandersetzungen. Um 21.30 Uhr ereignete sich im Stadtteil Heuberg ein Vorfall, wonach ein 58-Jähriger aus dem LK Eichsfeld mit seinem Pkw in einer Hofeinfahrt zügig auf einen 49-Jährigen aus Eschwege zugefahren sein soll. Der 49-Jährige wich daraufhin dem Wagen aus. Im Anschluss stoppte der Pkw und in der Folge soll der 58-jährige Fahrer ausgestiegen sein, den 49-Jährigen ins Gesicht geschlagen und dessen Oberbekleidung zerrissen haben. Die Polizei in Eschwege hat nun u.a. Ermittlungen wegen Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. In der Innenstadt von Eschwege kam es gegen 22.45 Uhr zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem aus der Kreisstadt stemmenden 21-Jährigen und einem ebenfalls aus Eschwege stammenden 58-jährigen Gaststättenbetreiber. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wurde der Konflikt dann körperlich ausgetragen, wobei es zu gegenseitigen Schlägen und Schubsereien gekommen sein soll. Der 21-Jährige soll zudem mit einer Glasflasche auf seinen Kontrahenten losgegangen sein. Ermittelt wird wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Zudem laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, da auch ein Handy bei dem Vorfall zu Bruch ging.

Diebstahl aus Zelt; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend wurde ein Diebstahl bei der Polizei Eschwege zur Anzeige gebracht. Demnach haben Unbekannte im Naturcamp Meinhard in Schwebda "Am Stadtweg" aus einem Zelt einen Stoffbeutel mit mehreren Autoschlüsseln geklaut, die am Wochenende im Rahmen eines BMW-Treffens dort deponiert waren. Festgestellt wurde der Verlust des Stoffbeutels am Sonntagmorgen. Im Rahmen einer Absuche konnte dann noch ein Schlüssel in einem Gebüsch gefunden werden, die restlichen blieben verschwunden. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrradfahrer nach Sturz mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Am Freitagnachmittag kam es auf der Landesstraße L 3239 zwischen Weißenbach und Trubenhausen zu einem Verkehrsunfall mit 3 Radfahrern. Um kurz vor 16.00 Uhr befuhren ein 23-Jähriger aus Oelsnitz (Erzgebirgskreis), ein 23-Jähriger aus Göttingen und ein ebenfalls aus Göttingen stammender 28-Jähriger mit ihren Rennrädern die Landesstraße bergab in Richtung Trubenhausen. Aus noch ungeklärter Ursache kamen alle drei Fahrer auf dem steil bergab führenden Streckenabschnitt zu Fall. Während der 23-Jährige aus Göttingen dabei Sturz- und Schürfwunden erlitt und über Schmerzen im Rückenbereich klagte, zog sich der 28-Jährige bei dem Sturz schweren Kopfverletzungen zu. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der dritte Fahrer blieb unverletzt. Neben der Polizei waren an der Unfallstelle auch diverse Rettungskräfte im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde zudem ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Freitag kam es in der Ortslage von Großalmerode zwischen 09.45 Uhr und 09.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, mit anschließender Fahrerflucht. Demnach wurde auf der B 451 in Höhe der Straße "Marktplatz" ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Opel Astra beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Laut Zeugen soll es sich bei dem verursachen Auto um einen weißen Audi gehandelt haben, der nach dem Unfall davonfuhr. Der Schaden an dem Opel beläuft sich auf 350 Euro. Die Polizei Hessisch Lichtenau ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05602/9393-0.

