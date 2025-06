Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.06.2025

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Alleinunfall; Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und landet im Getreidefeld

Mit dem Schrecken davon kam heute Morgen eine 42-jährige Autofahrerin aus Dortmund, die auf der Bundesstraße B 7 von Netra in Richtung Rittmannshausen fuhr. Gegen 09.48 Uhr kam die Frau aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Pkw in einem angrenzenden Getreidefeld. Der Schaden am Pkw fällt mit ca. 250 Euro gering aus. Dazu kommt noch eine Schädigung an der Feldfrucht in noch unbekannter Höhe. Die Frau konnte die Fahrt in ihrem Pkw später fortsetzten, nachdem ein Abschleppdienst den Pkw aus dem Feld gezogen hatte.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zusammenstoß zweier Pkw; vier Personen leicht verletzt

Am Freitagmorgen kam es in der Ortslage von Hessisch Lichtenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw auf der Seite zum Liegen kam und vier Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Gegen 10.10 Uhr befuhr ein 71-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau die Biegenstraße in Hessisch Lichtenau und wollte dann nach links in die Leipziger Straße in Richtung Fürstenhagen einbiegen. Zur Unfallzeit war die Ampel Biegenstraße/Leipziger Straße nicht im Betrieb und als der 71-Jährige dann in die Kreuzung einfuhr übersah er eine bevorrechtigte 43-jährige Autofahrerin aus Vellmar, welche die Leipziger Straße aus Richtung Fürstenhagen kommend in Richtung Ortsmitte Hessisch Lichtenau befuhr. In Folge des Zusammenstoßes kippte der Wagen der 43-Jährigen über die Längsachse auf die Seite und wurde gegen die Ampelanlage geschleudert, wo er zum Liegen kam. Sowohl die 43-Jährige als auch drei weitere Fahrzeuginsassen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Auto der 43-Jährigen wurde abgeschleppt. Der 71-Jährige blieb unverletzt und konnte später seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden an den beiden Pkw sowie der Ampelanlage ist noch nicht abschließend beziffert, dürfte sich aber nach ersten Schätzungen im niedrigen 5-stelligen Bereich bewegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell