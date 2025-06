Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.06.2025 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet; Schaden 3500 Euro

Eine 81-jährige Autofahrerin aus Eschwege befuhr am Dienstag um 12.10 Uhr in Eschwege die Straße "Leimentor" in Richtung "An den Anlagen". Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah die Seniorin eine bevorrechtigte 50-jährige Autofahrerin aus Eschwege, die den Kreisverkehr von der Humboldtstraße kommend, in Richtung "An den Anlagen" befuhr. Bei der folgenden Kollision entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Pfosten beim Ausparken beschädigt

Aus Unachtsamkeit kollidierte ein 71-jähriger Autofahrer aus Sontra am Dienstagnachmittag mit einem Metallpfosten, als er von einer Haltebucht in Eschwege im Bereich "Stad" ausparken wollte. Am Pkw des 71-Jährigen entstand dabei ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Der Pfosten wurde ebenfalls beschädigt und brach aus seiner Verankerung. Ereignet hat sich der Unfall um 15.50 Uhr.

Parkrempler

Am Dienstagabend entstand gegen 23.45 Uhr ein Schaden von insgesamt 800 Euro bei einem Parkrempler im Triftweg in Niederhone. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Eschwege hatte hier beim Ausparken ein geparktes Auto touchiert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet; Schaden 10500 Euro; Autofahrerin leicht verletzt

Die Vorfahrt einer bevorrechtigten Verkehrsteilnehmerin missachtete am Dienstag eine 19-jährige Autofahrerin aus Großalmerode. Gegen 14.20 Uhr wollte die junge Frau aus Richtung Hausen kommend von der Straße "Am Spiegelberg" nach links auf die L 3241 in Richtung Velmeden abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Pkw einer 31-Jährigen aus Meißner, die von Velmeden kommend in Richtung Meißner-Plateau unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die 31-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, die Verursacherin konnte nach einer ärztlichen Begutachtung von Rettungskräften vor Ort entlassen werden. Der Gesamtschaden bei dem Unfall beläuft sich auf 10500 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wildunfall

Nachgemeldet wird noch ein Wildunfall vom Sonntagabend. Gegen 23.00 Uhr erfasste ein 36-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau von Helsa kommend kurz vor der Ortslage von Fürstenhagen einen Waschbären, der bei dem Zusammenstoß verendete. An dem Wagen entstand noch nicht bezifferter Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Schaden 450 Euro

Eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht hat jetzt eine 57-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen. Ihren Angaben zu Folge kam es am Dienstag um 13.10 Uhr zu einem Parkrempler auf dem Lidl-Parkplatz im Laubenweg in Witzenhausen. Die 57-Jährige befuhr dabei den Parkplatz, bemerkte dann an ihrer hinteren rechten Fahrzeugseite ein Unfallgeräusch und in dem Zusammenhang auch ein verursachendes, rangierendes Fahrzeug. Der andere Pkw soll sich gleich darauf dann vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den Schadensvorfall zu kümmern. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um einen VW (Kennzeichen u. weiteres bekannt) gehandelt haben. Erste Ermittlungen richten sich hier gegen eine 56-Jährige Autofahrerin aus Witzenhausen. Die Unfallschäden sind relativ gering und belaufen sich an einem Pkw auf 200 Euro, bei dem anderen auf 250 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell