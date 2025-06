Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 16.06.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit geklauter Bankkarte Geld abgehoben; Seniorin wird Opfer von Diebstahl und Computerbetrug; Polizei sucht Zeugen

In der Filiale des Aldi-Marktes in der Landstraße in Reichensachsen, ist einer 88-jährigen Seniorin aus Wehretal in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Handtasche im Einkaufswagen geklaut worden. Der Diebstahl ereignete sich bereits am Freitag gegen etwa 12.30 Uhr. In der geklauten Geldbörse befanden sich u.a. diverse Ausweisdokumente und Bankkarten, der Stehlwert beläuft sich hier auf 200 Euro. Mit Hilfe der erlangten Bankkarten gelang es den Tätern dann in der Folge, in der SB-Sparkassenfiliale in Reichensachsen (ebenfalls Landstraße), einen niedrigen 4-stelligen Bargeldbetrag durch insgesamt 4 Abhebungen an sich zu bringen. Diese erfolgten unmittelbar nach dem Diebstahl, zwischen 12.39 Uhr und 12.41 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege, die jetzt wegen Diebstahls und Computerbetrugs ermittelt unter 05651/925-0.

Tipps zur Verhinderung von Geldbörsendiebstählen: -Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. -Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. -Bewahren sie PIN`s/Passwörter für Bank-/Kreditkarten nicht in der Geldbörse zusammen mit den Karten auf (auch nicht als "Telefonnummer getarnt" o.ä.)

Polizei Witzenhausen

Handy bei Einbruch in Betriebsstätten geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag 15.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr in der Mündener Straße in Witzenhausen in die Räumlichkeiten der integrierten Betriebsstätten eingebrochen. Die Täter durchsuchten im Anschluss die dortigen Büroräume und beschädigten u.a. eine Tür. Neben dem angerichteten Sachschaden in Höhe von 200 Euro, ließen die Täter noch ein Handy der Marke Samsung mitgehen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell