POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt/Straßenverkehrsgefährdung/Beleidigung

Oberdreis (ots) - Am Samstag, 31.05.2025, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Oberdreis ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters die Landesstraße (L) 268, aus Richtung Oberdreis kommend, in Fahrtrichtung L 265. An der Kreuzung L 265 / L 268 beabsichtigte er, geradeaus auf die Kreisstraße (K) 141 in Richtung Rodenbach bei Puderbach zu fahren. ...

