Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer nach Verkehrsunfall mit PKW gesucht

Papenburg (ots)

Am Samstag, den 08.03.25, gegen 10:45 Uhr, beabsichtigte ein Radfahrer die Friederikenstr., vom Burenweg kommend, zu überqueren. Nachdem der Radfahrer zunächst über eine Grünfläche gefahren war, überquerte er die Friederikenstraße, ohne dabei die Vorfahrt des 41-jährigen Fahrer eines Opel Crossland zu beachten, der die Friederikenstr. aus Richtung Aschendorf kommend befuhr. Es kam zu einer Kollision zwischen den Radfahrer und dem PKW, wodurch der Radfahrer stürzte. An dem PKW entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der etwa 60-jährige Radfahrer mit seinem elektrisch betriebenen Damenrad unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Radfahrer machen können, werden gebeten sich mit Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell