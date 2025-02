Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte stehlen einen Pizzawagen und einen Sprinter

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Dornberg - Am Donnerstag, 20.02.2025, erstatten zwei Bielefelder Anzeige, da ihnen ihre Fahrzeuge entwendet worden waren.

Am Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, stellte ein Pizzalieferant seinen weißen Toyota Aygo aus dem Baujahr 2022 an der Arndtstraße, zwischen der Große-Kurfürsten-Straße und der Siechenmarschstraße, ab, ohne ihn zu verschließen. Anschließend begab er sich in das Lokal, um weitere Pizzen für die Auslieferung zu empfangen. Als er zum Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem Toyota mit Bielefelder Kennzeichen jede Spur.

In der Nacht zuvor, zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 09:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen Mercedes Sprinter am Zehlendorfer Damm. Der weiße Van aus dem Baujahr 2024 mit Bielefelder Kennzeichen stand zwischen der Treptower Straße und der Spandauer Allee. Der Wagen war mit Werkzeug und einem Schrank beladen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell