POL-BI: Unfallflüchtiger ermittelt - Hinweis zu Unfällen mit Kindern

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 18.02.2025, gelangte ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Althoffstraße und brach in eine Wohnung ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brach der Unbekannte zwischen 10:15 Uhr und 17:20 Uhr in die Wohnung ein. Er durchsuchte die Räume nach Wertsachen, nahm Schmuck an sich und flüchtete anschließend unerkannt. ...

