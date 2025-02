Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch am helllichten Tag

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 18.02.2025, gelangte ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Althoffstraße und brach in eine Wohnung ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brach der Unbekannte zwischen 10:15 Uhr und 17:20 Uhr in die Wohnung ein. Er durchsuchte die Räume nach Wertsachen, nahm Schmuck an sich und flüchtete anschließend unerkannt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell