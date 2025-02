Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall an Engstelle

Altenkirchen (Kreis Kusel) (ots)

Spiegel berühren sich auf enger Straße.

Am Dienstag, 11. Februar 2025 gegen 07.15 Uhr fuhr ein roter Ford Expedition in Altenkirchen und folgte der Breitenbacher Straße in Richtung Breitenbach. Ein weißer Transporter kam entgegen und die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge stießen ge-geneinander. Der weiße Transporter entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder piku-sel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell