Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Türöffnung Frankfurter Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 28.11.2024/ Uhrzeit: 13:37 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Donnerstagmittag erreichte die Feuerwehr Breckerfeld ein Hilfeersuchen in der Frankfurter Straße. Eine Hauseigentümerin berichtete, ihren Mieter seit längerer Zeit nicht mehr gesehen zu haben. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld öffneten die Wohnungstür schadenfrei und durchsuchten die Wohnung nach dem Mieter. Es konnte niemand angetroffen werden. Die Wohnung wurde daraufhin wieder verschlossen und an die Polizei und Eigentümerin übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell