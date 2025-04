Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unklare Rauchentwicklung

Ennepetal (ots)

Am 28.04.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 21:20 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich der Pregelstraße alarmiert. Anrufer meldeten eine starke Geruchsbelästigung und sichtbaren Rauch. Bei der Erkundung konnte im Bereich der Egerstraße Rauch und starker Geruch festgestellt werden. Die Quelle war zunächst unklar. Ein Bereitstellungsraum für die weiteren alarmierten Kräfte wurde am Wuppermannshof eingerichtet. Eine Drehleiter wurde eingesetzt, um das Gebiet von oben zu kontrollieren. Ein weiteres Fahrzeug fuhr zur Anruferin, um den betroffenen Bereich zu überprüfen. Im Einsatz befanden sich Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. Gemeinsam mit der Polizei wurde in der Weichselstraße eine Metallbeschichtungsfirma als Ursache gefunden. In der Produktionshalle wurde starker Säuregeruch festgestellt, außerdem schlugen CO-Warngeräte an. Die Polizei untersagte daraufhin den weiteren Betrieb der Halle.

