FW-EN: Verkehrsunfall an der Kreuzung Voerder Straße/Neustraße - Keine Verletzten

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag den 24.04.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:20 Uhr zu einer Firma in die Scharpenberger Straße alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage aufgrund von Staubaufwirbelung ausgelöst. Nach Erkundung durch die Einsatzkräfte wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Die Feuerwehr Ennepetal war mit Einsatzkräften der Hauptwache und der freiwilligen ...

