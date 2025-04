FW-EN: Verkehrsunfall und Betriebsmittelspur

Ennepetal (ots) - Am Sonntag 20.04.2025 wurden die Hauptamtlichen Kräfte um 15:14 Uhr in die Kölnerstraße alarmiert. Eine Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Der Einsatz endete um 15:29 Uhr. Um 17:00 Uhr wurde in der Voerderstraße über den Hausnotruf eine hilflose Person in ihrer Wohnung gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Person aber unverletzt und konnte in ihrer Wohnung verbleiben. Der Einsatz endete für die Hauptamtlichen ...

