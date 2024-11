POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Einfamilienhaus

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, An der Königsmühle; Tatzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr, bis 12.11.2024, 19.00 Uhr; In ein Bürogebäude eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße An der Königsmühle in Bocholt. Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Dienstagabend schlugen die Unbekannten im Erdgeschoss ein Fenster ein. Im Inneren des Objekts brachen sie mehrere Holztüren gewaltsam auf und durchsuchten die ...

