FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Am Montag 14.04.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:52 Uhr in die Scharpenbergerstraße alarmiert. Die Brandmeldeanlage in einem Produktionsbetrieb hatte ausgelöst. Vor Ort kontrollierte ein Angriffstrupp den betroffenen Bereich. Die Anlage hatte bestimmungsgemäß durch Stäube ausgelöst. Die Anlage wurde zurückgestellt und die Mitarbeiter konnten wieder ihre Arbeit aufnehmen. Vor Ort waren die Hauptamtlichen Kräfte und die Löschgruppe Külchen mit 14 Einsatzkräften. Der Einsatz endete um 21:29 Uhr.

