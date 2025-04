Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unwetterbedingte Einsätze durch Starkregenereignis

Ennepetal (ots)

Ennepetal - Am Sonntag kam es infolge eines Starkregenereignisses im Stadtgebiet Ennepetal zu mehreren wetterbedingten Einsätzen für die Feuerwehr. In den Bereichen Esbecker Straße sowie Fuhrstraße wurden durch die großen Regenmengen Kanaldeckel aus ihrer Verankerung gedrückt und lagen auf der Fahrbahn. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Gefahrenstellen und setzten die Kanaldeckel wieder ein, um eine Gefährdung für den Straßenverkehr auszuschließen. In der Leibnizstraße und der Voerder Straße kam es zu einem Rückstau in den Abwasserleitungen, wodurch Wasser in Wohn- und Kellerräume eindringen konnte. Die Feuerwehr führte hier keine technischen Maßnahmen durch, da keine akute Gefährdung bestand. Die betroffenen Bewohner wurden an Fachunternehmen zur weiteren Schadensbehebung verwiesen.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell