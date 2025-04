FW-EN: Bodenfeuer

Ennepetal (ots) - Am Dienstag 08.04.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:15 Uhr in die Wilhelmshöherstr. alarmiert. An einem Wohngebäude brannte eine Hecke. Bei Eintrffen der Feuerwehr hatten Anwohner diese bereits abgelöscht. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf Nachlöscharbeiten. Der Einsatz endete um 11:29 Uhr. Im Anschluss löste eine Brandmeldeanlage in der Bismarckstr. aus. Das betroffene Gebäude wurde geräumt und durch die Feuerwehr erkundet. ...

