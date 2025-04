Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: PKW-Brand in Garagenhof - schnelles Eingreifen verhindert Ausbreitung

Bild-Infos

Download

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 00:15 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem gemeldeten PKW-Brand in die Hagener Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug in einem Garagenhof in Vollbrand stand. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem handgeführten Strahlrohr unter Kontrolle bringen und ablöschen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Garagen verhindert werden. Da sich in einer angrenzenden Garage größere Mengen an Betriebsmitteln befanden, wurde zur Vermeidung einer Umweltgefährdung vorsorglich der Hasperbach mit zwei Ölsperren gesichert. Eine Gefährdung für die Umwelt bestand nicht. Im Einsatz befanden sich neben Kräften der hauptamtlichen Wache auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Umweltamts. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen zur weiteren Sicherung und Ermittlungen an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell