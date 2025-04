Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Samstag

Ennepetal (ots)

Am Samstag 05.04.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:56 Uhr in die August-Bilstein Straße alarmiert. Die Brandmeldeanlage in einem Betrieb hatte ausgelöst. Der ausgelöste Melder wurde gefunden und hatte ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Vor Ort war die Besatzung der Hauptwache. Der mitalarmierte Löschzung Milspe-Altenvoerde musste nicht zur Einsatzstelle ausrücken. Der Einsatz endete um 12:25 Uhr.

Um 13:47 Uhr musste eine Patientin in der Goethestraße schonend über die Drehleiter aus ihrer Wohnung gebracht werden. Der Zustand der Patientin ließ einen Transport über den Treppenraum nicht zu. Die Kräfte der Hauptwache haben hier Hand in Hand mit der Besatzung des Rettungsdienstes des Enneppe-Ruhr-Kreises gearbeitet. Der Einsatz endete um 14:28 Uhr.

Zum letzten Einsatz an diesem Tag wurden die Einsatzkräfte der Hauptwache und der Löschgruppe Rüggeberg um 18:54 Uhr in die Peddenöderstraße alarmiert. In einem Wohngebäude hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Da sich zu dem Zeitpunkt des Einsatzes niemend in dem Gebäude aufhiehlt, musste sich die Feuerwehr gewaltfrei Zugang zu dem Objekt verschaffen. Im Gebäude konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Im Anschluss wurde das Gebäude wieder verschlossen. Für die Dauer des Einsatzes stellte der Löschzug Milspe-Altenvoerde den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Der Einsatz endete um 19:37 Uhr.

