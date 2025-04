Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze am Freitag

Ennepetal (ots)

Ennepetal, 04.04.2025 - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am heutigen Freitag zu mehreren Einsätzen alarmiert. Bereits am Vormittag gegen 10:30 Uhr rückten die Hauptwache sowie die Löschgruppe Voerde zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb an der Wilhelmstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Alarm bestimmungsgemäß durch ein angelaufenes Dieselaggregat ausgelöst wurde. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Gegen 20:30 Uhr wurde ein gemeldeter Kleinbrand in der Peddinghausstraße gemeldet. Vor Ort konnte jedoch kein Feuer festgestellt werden. Eine Erkundung mittels Drehleiter ergab, dass die sichtbare Rauchentwicklung von einem Gartenfeuer in der Loherstraße stammte. Der Betreiber des Feuers wurde durch die Feuerwehr aufgefordert, dieses umgehend zu löschen. Etwa eine halbe Stunde später, gegen 21:00 Uhr, wurde ein Wiesen- und Heckenbrand in der Oelkinghauser Straße gemeldet. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner erste Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch eingeleitet. Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch und löschten die betroffene Fläche mit rund 2.000 Litern Wasser vollständig ab. Insgesamt war die Feuerwehr Ennepetal mit Kräften der Hauptwache sowie der freiwilligen Löschgruppen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell