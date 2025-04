FW-EN: Einsätze am Dienstag

Ennepetal (ots) - Ennepetal, 04.04.2025 - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am heutigen Freitag zu mehreren Einsätzen alarmiert. Bereits am Vormittag gegen 10:30 Uhr rückten die Hauptwache sowie die Löschgruppe Voerde zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb an der Wilhelmstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Alarm bestimmungsgemäß durch ein angelaufenes Dieselaggregat ausgelöst wurde. Ein ...

mehr