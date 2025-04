FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst

Ennepetal (ots) - Am Freitag 11.04.2025 wurden die Hauptamtlichen Kräfte um 11:33 Uhr in die Kirchstr. alarmiert. Eine Person musste bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeug unterstützte auch beim Transport der Person aus der Wohnung zum Rettungswagen. Der Einsatz endete um 12:09 Uhr. Auf dem Rückweg kamen die Einsatzkräfte in der Voerderstr. an einer ...

