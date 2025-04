Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Freitag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 18.04.2025 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Ennepetal um 09:18 Uhr in den Ortsteil Milspe zu einer Betriebsmittelspur gerufen. Die 4 Einsatzkräfte reinigten die Fahrbahn und stellten Ölwarnschilder auf. Der Einsatz endete um 09:50 Uhr.

Um 10.10 Uhr ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug in den Ortsteil Hasperbach zu einem Hindernis auf der Fahrbahn. Durch die letzten Regenfälle kam es an einem Hang zu Auflockerungen das sich kleinere Steine gelöst hatten, die auf der Fahrbahn lagen. Die Steine wurden durch die Feuerwehr beseitigt und es wurde ein Warnschild aufgestellt. Die Einsatzstelle wurde an den Betriebshof übergeben und somit endete der Einsatz um 10:47 Uhr.

Zu einer weiteren Verunreinigung auf der Fahrbahn wurden die Einsatzkräfte der Hauptwache um 14:28 Uhr in die Fuhrstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte stumpften die Verunreinigung mit Bindemittel ab und reinigten die Fahrbahn. Der Einsatz endete um 14:52 Uhr.

Um 20:21 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr nach Rüggeberg zu einer Rauchentwicklung aus einem Waldstück alarmiert. Nach Begutachtung der ersten Einsatzkräfte wurde die Rauchentwicklung in Oberbauer-Breckerfeld lokalisiert. Durch die Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises wurde daraufhin die Feuerwehr Breckerfeld alarmiert die im weiteren Verlauf des Einsatzes die Rauchentwicklung ausfindig machte . Die Feuerwehr Ennepetal unterstützte die Kollegen der Feuerwehr Breckerfeld mit einer Drohne musste ansonsten aber nicht tätig werden. Der Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal endete somit um 21:30 Uhr.

