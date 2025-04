Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag den 24.04.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:20 Uhr zu einer Firma in die Scharpenberger Straße alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage aufgrund von Staubaufwirbelung ausgelöst. Nach Erkundung durch die Einsatzkräfte wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Die Feuerwehr Ennepetal war mit Einsatzkräften der Hauptwache und der freiwilligen Feuerwehr vor Ort und beendeten den Einsatz um 07:46 Uhr.

Zu einem weiteren Brandmeldealarm ging es um 08:26 Uhr zu einer Wohneinrichtung in die Kirchstraße. Dort hatte die Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß aufgrund von angebrannten Essen ausgelöst. Nachdem die Räumlichkeiten gelüftet wurden, konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt werden und an den Betreiber übergeben werden. Dieser Einsatz endete um 08:56 Uhr.

Zu einem umgestürzten Baum wurde die Hauptwache um 13:58 Uhr in die Willringhauser Straße gerufen. Vor Ort war ein Baum umgestürzt und hing in einer Leitung fest . Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter an der Einsatzstelle war entfernte den Baum aus der Leitung und reinigte die Fahrbahn. Der Einsatz für die Einsatzkräfte endete um 15:31 Uhr. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt.

