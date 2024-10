Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Wichtige Info des Nürnberger Zolls: Kontrolleinheiten am Flughafen und Zollämter in Nürnberg haben neue Erreichbarkeit

Nürnberg (ots)

Ab sofort haben die mittelfränkischen Zollämter in Nürnberg am Flughafen und Hafen sowie die Kontrolleinheiten am Flughafen telefonisch neue Erreichbarkeiten:

Zollamt Flughafen, Flughafenstr. 86, 90411 Nürnberg

Telefon: 0911 - 9463 - 6000

Kontrolleinheiten am Flughafen (Abfertigung Reiseverkehr)

Telefon: 0911 - 9463 - 6800

Zollamt Hafen, Hamburger Str. 61, 90451 Nürnberg

Telefon: 0911 - 9463 - 7000

Das Hauptzollamt Nürnberg selbst ist weiterhin unter der bekannten Nummer erreichbar und bittet um Beachtung.

