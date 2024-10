Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Zoll beim Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Am kommenden Wochenende findet der Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg statt, an dem sich am Samstag auch wieder das Hauptzollamt Nürnberg beteiligt.

Das Hauptzollamt Nürnberg ist seit über 20 Jahren in der ehemaligen Südkaserne ansässig und präsentiert sich auf dem Vorplatz seines Nachbarn, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

An einem großen Informationsstand erhalten die Besucherinnen und Besucher Auskunft zu allen Fragen rund ums Reisen, zu den Einfuhrbestimmungen der EU sowie zu Ausbildung und dualem Studium bei der Zollverwaltung. Anhand beschlagnahmter Waren zeigen die Fachleute, welche Mitbringsel verboten sind. Eine Kontrolleinheit des Zolls erklärt wie sie Tag für Tag den Schmuggel bekämpft und Verbotenes aus dem Verkehr zieht.

Als besonderes Highlight für Groß und Klein führt der Zoll das Können seiner Spürhunde vor. Unter fachkundiger Moderation finden um 10:30, 12:30 und 14:30 Uhr Hundevorführungen statt, bei denen Koffer beschnüffelt und Drogen gesucht werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell