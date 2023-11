POL-PDNW: Anlagebetrug

Bad Dürkheim/Herxheim am Berg (ots) - Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim hat die Polizei am 28.11.23, zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr, fünf Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h wurde das schnellste Fahrzeug mit 46 km/h gemessen. Keine Geschwindigkeitsverstöße ...

mehr