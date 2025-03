Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnung am Sonntagabend - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Rohrlachstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter auf den Balkon der Wohnung und brachen von dort aus gewaltsam mit einem nicht näher bekannten Gegenstand die Balkontür auf. In den Räumlichkeiten wurden sie schließlich fündig, konnten diversen Schmuck, ein Portemonnaie sowie Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro entwendet und anschließend unerkannt die Örtlichkeit verlassen. Der konkrete Sach- und Diebstahlsschaden wird nun von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell