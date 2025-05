Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund attackiert Stockente - Zeugen gesucht

Leinefelde (ots)

Wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz ermittelt die Polizei im Eichsfeldkreis. Bereits am Freitag, 2. Mai, attackierte ein scheinbar freilaufender Hund im Bereich des Märtens Teiches in der Birkunger Straße eine brütende Stockente. Für die Ente verlief der Angriff tödlich. Das Nest wurde schließlich an eine Brutstation übergeben. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zu dem Hund oder dessen Halter machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0116525

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell