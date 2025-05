Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Renitenter Ladendieb greift Baumarktmitarbeiter an

Niedersachswerfen (ots)

Montag versuchte ein 31-Jähriger in einem Baumarkt Im Steinfeld Beute im Wert von mehr als 150 Euro zu machen. Bei der Tat wurde der Mann beobachtet und angesprochen. Als er sich ertappt fühlte, wurde er aggressiv, versuchte auf die Mitarbeiter körperlich einzuwirken. Der renitente Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen in einem Büroraum festgehalten werden. Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.

