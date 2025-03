POL-OE: Wer kann Angaben zu diesem Pedelec machen?

Olpe (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 6:30 Uhr zu einem Unfall auf dem Radweg zwischen Gerlingen und Saßmicke. Ein 58-jähriger Fahrradfahrer war in Richtung Gerlingen unterwegs, als er vermutlich auf Grund eingeschränkter Sicht mit einem umgestürzten Baum kollidierte. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Thorsten ...

