LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer verletzt

Niederorschel (ots) - Die Kreisstraße 242 zwischen Oberorschel und Niederorschel befuhr am Sonntag, kurz vor 13 Uhr, eine Fahrzeugführerin. In einer Linkskurve zwischen den beiden Ortschaften verlor die Frau die Kontrolle über den Opel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich infolge dessen und die Fahrerin wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden, sodass es abgeschleppt werden ...

