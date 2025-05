Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe stehlen Gartentor einer Kindertagesstätte

Nordhausen (ots)

In Nordhausen war am vergangenen Wochenende das Gartentor der Kindertagesstätte Campuszwerge am Weinberghof das Ziel von Dieben. Unbekannte demontierten das kleine Gartentor des Kindergartens und verursachten hierbei am Zaun einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0120218

