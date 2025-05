LPI-NDH: Zeugenaufruf: Fahrrad am Bahnhof entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Hollenbach (ots) - Sonntagnachmittag wurde eine 13-Jährige in Folge eines Verkehrsunfalls verletzt. Die Radfahrerin beabsichtigte die Landstraße 1006 zwischen Dörna und Hollenbach zu queren. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Mercedes. Die junge Radfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr