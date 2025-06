Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 16.06.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag ist zwischen 13.15 Uhr und 15.45 Uhr in der Langenhainer Straße in Reichensachsen ein geparkter grauer Renault Clio beschädigt worden. Das Fahrzeug stand am Straßenrand geparkt, der unbekannte Verursacher beschädigte, vmtl. im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Aus einem leerstehenden Wohnhaus in Oberhone haben unbekannte Täter zwei Bohrmaschinen der Marke Bosch und ein paar Bierflaschen geklaut. Der Stehlwert beläuft sich auf 250 Euro. Die Täter drangen durch ein mit einer Spanholzplatte gesichertes Fenster in das Gebäude in der Straße "Im Rosengarten" ein. Festgestellt wurde der Diebstahl am Sonntag gegen 16.30 Uhr. Hinweise zu dem Einbruch unter 05651/925-0.

Frau dringt betrunken in Wohnhaus ein

U.a. wegen versuchten Einbruchsdiebstahls wird jetzt gegen eine polizeibekannte 57-Jährige aus Eschwege ermittelt, die sich am Sonntagmorgen in Eschwege in betrunkenem Zustand gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus verschafft hatte, indem sie ein Fenster mit einem Besen einschlug. Nachdem sie durch Hausbewohner überrascht wurde, entsorgte sie eine Wäschespinne, einen Teppich und Getränkeflaschen (Wert 50 EUR), die sie sich in dem Hausflur bereits angeeignet hatte, im Garten. Die Frau erhielt ein Hausverbot, strafrechtliche Ermittlungen wurden aufgenommen.

Parkrempler

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Sonntagabend beim Einparken auf dem Toom-Parkplatz in Eschwege ein stehendes Fahrzeug touchiert. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr, der Sachschaden wird mit insgesamt 2900 Euro angegeben.

Wildunfälle

Ein 40-Jähriger aus Sontra erfasste am Montagfrüh um 02.16 Uhr mit seinem Pkw ein Reh, als er auf der L 3249 von Sontra-Heyerode in Richtung Diemerode unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Ein Schaden von 800 Euro entstand außerdem bei einem Wildunfall um 03.40 Uhr am Montagfrüh auf der Kreisstraße 7 zwischen Langenhain und Reichensachsen. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Wehretal erfasste hier ein Reh, was nach dem Aufprall davonlief.

Körperverletzung

Angezeigt wurde jetzt eine Körperverletzung, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.30 Uhr in einem Ortsteil von Witzenhausen vor einem Wohnhaus zugetragen haben soll. Ermittelt wird hier gegen einen 53-Jährigen aus Witzenhausen der im Rahmen einer nachbarschaftlichen Auseinandersetzung einen ebenfalls 53-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, nachdem dieser sich wegen überlauter Musik beschwert hatte. Der Geschädigte 53-Jährige musste ärztlich versorgt werden und brachte den Vorfall dann zur Anzeige.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell