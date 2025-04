Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bus muss notbremsen: Drei Personen verletzt

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (2.4.) wurden an der Kreuzung Neusser Straße und Niederdonker Straße in Kaarst drei Personen verletzt, als ein Pkw einen Bus zu einer starken Bremsung zwang. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der Linienbus die Kreuzung bei grüner Ampel überqueren, als von links, aus der Niederdonker Straße, ein schwarzer Kleinwagen offenbar bei Rot in die Kreuzung einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Busfahrer stark abbremsen. Dabei stürzten offenbar mehrere Fahrgäste, drei Personen wurden verletzt, eine 89-jährige Kaarsterin schwer. Der Pkw entfernte sich in Richtung Kleinsiepstraße.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem schwarzen Kleinwagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell