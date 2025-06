Polizei Eschwege

POL-ESW: Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots)

Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raub in Eschwege

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach einem Raubdelikt in Eschwege am 05.06.2025 hat die Polizei in Eschwege jetzt einen Tatverdächtigen festnehmen können.

Hintergrund:

Am 05.06.2025 war einem 83-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse mit mehrerer hundert Euro geraubt worden, nachdem der Senior in einer Bankfiliale in Eschwege am "Stad" Bargeld abgehoben hatte. Im Bereich Hospitalstraße war der Rentner dann von hinten angegriffen und umgestoßen worden, im Anschluss hatte man ihm dann die Geldbörse entwendet. Der flüchtige Täter konnte von Zeugen zwar noch bis zum Marktplatz verfolgt werden, wurde aber im Zuge der Fahndungsmaßnahmen dann nicht mehr aufgegriffen.

(siehe auch PM vom 05.06.2025; 15.32 Uhr)

Die weiteren Ermittlungen, die nach dem Vorfall vom Fachkommissariat für Gewaltkriminalität der Eschweger Kripo übernommen wurden, führten dann in dieser Woche auf die Spur eines 34-Jährigen aus Eschwege. Auf die Spur des Tatverdächtigen gelangten die Ermittler durch verschiedene Hinweise von Zeugen im Zusammenhang mit der Personenbeschreibung.

Am gestrigen Donnerstagmorgen gelang es dann einer Streife der Eschweger Polizei, den Tatverdächtigen im Bereich des Herkules-Marktes in der Augustastraße in Eschwege anzutreffen und festzunehmen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel wurde noch am Donnerstag ein U-Haftbefehl beantragt, der durch das zuständige Amtsgericht in Kassel erlassen wurde, so dass noch am gleichen Tag die Überstellung in eine Haftanstalt nach Kassel erfolgte.

PD Werra-Meißner-Pressestelle, KHK Künstler/ PHK Först Staatsanwaltschaft Kassel, StA Teschner

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell