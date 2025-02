Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Sonntag ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr auf der Johannesstraße in Hinsbeck. Ein 80-jähriger Nettetaler war mit seinem Pkw auf der Johannesstraße von Hinsbeck in Richtung Leuth unterwegs. An der Einfahrt Hamsel wollte er nach links abbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Düsseldorf, der mit seinem Krad in gleicher Richtung hinter dem Nettetaler fuhr, bemerkte vermutlich zu spät, dass der 80-Jährige bremste und fuhr auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer fiel über das Auto und dann auf die Fahrbahn. Dabei wurde der 64-Jährige schwer verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (194)

