Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit Radfahrer in Viersen

Viersen (ots)

Am heutigen Tag kam es um 17:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 51jährige Radfahrerin befuhr zum Unfallzeitpunkt die Grefrather Straße in Fahrtrichtung Grefrath. In Höhe des Butschenwegs beabsichtigt sie diesen, durch Nutzung der dortigen Fahrradfurt, zu überqueren. Noch im Kreuzungsbereich befindlich, wurde sie von einer 22jährigen Pkw-Fahrerin, die von der Grefrather Straße nach links in den Butschenweg abzubiegen beabsichtigte, erfasst. Durch die Kollision kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich am Ellenbogen. Die Radfahrerin wurde noch vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden.

