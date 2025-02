Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis/Grefrath/Nettetal-Hinsbeck: Werkzeuge aus Transportern gestohlen

Tönisvorst-St. Tönis/Grefrath/Nettetal-Hinsbeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen Transporter in St. Tönis aufgebrochen.

Der Wagen war auf der Kastanienallee geparkt. Zwischen 22.30 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen haben Unbekannte die hintere Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Außerdem stand die Beifahrertür am Morgen offen. Es fehlen professionelle elektrische Gartengeräte wie Motorsäge und Freischneider. Wer hat in der Nacht im Bereich der Kastanienallee verdächtige Beobachtungen gemacht oder auch die offenstehende Beifahrertür bemerkt? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0.

Die gleiche Rufnummer gilt auch für Hinweise auf die anderen Taten.

In Grefrath haben in der gleichen Nacht gleich zweimal Unbekannte zugeschlagen. Einmal am Bergerplatz und einmal auf einem Parkplatz an der Straße Deversdonk. In beiden Fällen wurde das komplette Werkzeug, das sich in den Firmentransportern befand, entwendet.

Bei dem Fall in Hinsbeck liegt die Tatzeit zwischen dem 18. Februar abends und dem 20. Februar mittags. Der Transporter war an der Verbindungsstraße geparkt. Auch hier verschwand das komplette Werkzeug. /hei (188)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell