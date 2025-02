Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch bei Optiker in der Viersener Fußgängerzone

Viersen (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in ein Geschäft auf der Hauptstraße in Viersen ein. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zum rückseitig gelegenen Hof und öffneten gewaltsam eine Tür zum Geschäft. Hier räumten sie die Regale leer. Von daher ist zu vermuten, dass die Einbrecher die Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Der Hof grenzt an einen Fahrradweg, der von der Lindenstraße aus erreicht werden kann. Die Kripo fragt: Haben Sie in der tatrelevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder sonst Verdächtiges im Bereich Lindenstraße, Hauptstraße wahrgenommen? Dann melden Sie ihre Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (190)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell